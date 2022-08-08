Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Peki, Cemal Enginyurt ne dedi? Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı mı?

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Enginyurt, koruması Emrah Topal ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Topal'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Peki, Cemal Enginyurt ne dedi? Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

CEMAL ENGİNYURT NE DEDİ?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.

Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi.

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verildi. Şüpheli koruma bugün gözaltına alındı.

CEMAL ENGİNYURT NE DEDİ?

Cemal Enginyurt, sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"AKP döneminde dövülen gazeteciler, Orhan Uğurlu, Levent Gültekin, Yavuz Selim Demirağ, Afşin Hatipoğlu, İdris Özyol, İsrafil Kumbasar…Öldürülen gazeteci Güngör Aslan, Eski Milletvekili Selçuk Özdağ, Bunlara ses etmeyen iktidar medyası, linçe çıkmış. Tek başıma mücadeleye devam." açıklamalarında bulundu.