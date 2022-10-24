Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Celta Vigo - Getafe maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal?
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İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Celta Vigo - Getafe arasında oynanacak. Peki, Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Celta Vigo - Getafe maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal? İşte maç saati ve detayları...
Celta Vigo - Getafe maçı saat kaçta? Celta Vigo - Getafe maçı bugün mü? Celta Vigo - Getafe ne zaman başlayacak? Celta Vigo - Getafe hangi kanalda, maç şifresiz mi?
Celta Vigo - Getafe maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
Celta Vigo - Getafe maçını S Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Vigo'da, Balaídos Stadyumu'nda oynanacak.