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Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Celta Vigo - Getafe maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal?

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Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Celta Vigo - Getafe maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal?

İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Celta Vigo - Getafe arasında oynanacak. Peki, Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Ekim Celta Vigo - Getafe maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanal? İşte maç saati ve detayları...

Celta Vigo - Getafe maçı saat kaçta? Celta Vigo - Getafe maçı bugün mü? Celta Vigo - Getafe ne zaman başlayacak? Celta Vigo - Getafe hangi kanalda, maç şifresiz mi?

Celta Vigo - Getafe maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

Celta Vigo - Getafe maçını S Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Vigo'da, Balaídos Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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