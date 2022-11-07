CANLI İZLE| Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izle! UEFA kura çekimi canlı izleme linki! UEFA Fenerbahçe kura çekimi izle!
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UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekilecek. Heyecanla takip edilen UEFA Liglerinin eşleşmeleri merak ediliyor. UEFA Fenerbahçe kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izle aramasını yapıyor. Fenerbahçe UEFA kura çekimi CANLI izle! UEFA kura çekimi canlı izleme linki! UEFA Fenerbahçe kura çekimi izle!
Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekilecek. UEFA Fenerbahçe kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında UEFA Kura çekimi CANLI izle aramasını yapıyor. Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izle! UEFA kura çekimi canlı izleme linki! UEFA Fenerbahçe kura çekimi izle! UEFA kura çekimi canlı! İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kuralar 7 Kasım günü çekilecek. Şampiyonlar Ligi kurası 14:00'da çekilirken Avrupa Ligi kuraları 15:00'da çekilecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise 16:00'da çekilecek. UEFA kura çekimi Tv8,5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.
Avrupa Ligi'nde yarışan Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle;
Ajax
Bayer Leverkusen
Barcelona
Sporting CP
Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus
PSV
Rennes
Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
Monaco