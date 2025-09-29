CANLI ALTIN FİYATLARI: 29 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasaları her gün hareketli bir tablo çiziyor. 29 Eylül 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, Kapalıçarşı'daki güncel rakamlar yatırımcılar için kritik bir rehber niteliği taşıyor. Peki, 29 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 29 Eylül canlı altın fiyatları haberimizde...

29 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın piyasaları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için her zaman dikkatle takip edilen bir alan. 29 Eylül 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile Cumhuriyet altını ve ons altın güncel verileri açıklandı. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları, hem günlük yatırım kararlarını hem de ekonomi gündemini yakından etkiliyor.

Altın, ekonomik belirsizlikler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişki içerisinde olduğundan, 29 Eylül 2025 güncel fiyatları yatırımcılar için kritik öneme sahip. İşte detaylı bilgiler:

GRAM ALTIN NE KADAR? (29 EYLÜL 2025)

Gram altın, en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla gram altın fiyatları:

Alış (TL): 5.069,56

Satış (TL): 5.070,21

Gram altın fiyatları, özellikle küçük tasarruf birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yön belirleyici oluyor. Döviz kurlarındaki hareketler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyerek kısa vadeli dalgalanmalara neden olabiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (29 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın, düğünlerde, özel günlerde ve yatırım amacıyla sıkça tercih edilen bir ürün. 29 Eylül 2025 itibarıyla çeyrek altın fiyatları:

Alış (TL): 8.503,00

Satış (TL): 8.552,00

Çeyrek altın, gram altına oranla daha yüksek bir nominal değere sahip olsa da, piyasadaki talep ve arz durumu fiyatların oluşmasında etkili oluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (29 EYLÜL 2025)

Yarım altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih edilen bir diğer altın türü. Güncel yarım altın fiyatları, gram ve çeyrek altınla paralel bir seyir izliyor. Yarım altın, özellikle birikim yapmak isteyenler için ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

TAM ALTIN NE KADAR? (29 EYLÜL 2025)

Tam altın, yüksek değerli altın yatırımları arasında yer alıyor. Yatırımcılar, tam altın fiyatlarını hem ekonomik göstergeleri analiz etmek hem de uzun vadeli birikim yapmak için takip ediyor. 29 Eylül 2025 itibarıyla tam altın fiyatları piyasalarda yakından izleniyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (29 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını, tarihsel ve yatırım değeri yüksek bir altın türü olarak biliniyor. 29 Eylül 2025 fiyatları şu şekilde:

Alış (TL): 34.337,00

Satış (TL): 34.856,00

Cumhuriyet altını, özellikle koleksiyon ve yatırım amaçlı alımlar için tercih edilen altın türlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATI (29 EYLÜL 2025)

Ons altın fiyatları, uluslararası piyasalarda altının gram ve diğer türlerini etkileyen temel göstergeler arasında bulunuyor. Bugünkü ons altın fiyatı, global ekonomik gelişmeler ve ABD doları hareketleriyle paralel olarak değişiklik gösterebiliyor.

29 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı, Türkiye'de altın alım-satım işlemlerinin en güvenilir adreslerinden biri. 29 Eylül 2025 itibarıyla Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, yatırımcılar ve küçük tasarruf sahipleri için belirleyici bir referans niteliği taşıyor. Gram altından Cumhuriyet altınına kadar tüm altın türlerinin fiyatları, alış ve satış kurlarıyla birlikte Kapalıçarşı verilerine göre şekilleniyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Altın sadece yatırım değil, aynı zamanda takı ve mücevher piyasasında da yoğun talep görüyor. 29 Eylül 2025 itibarıyla 22 ayar bilezik fiyatları:

Alış (TL): 4.745,35

Satış (TL): 4.949,32

Bilezik fiyatları, altının gram fiyatına doğrudan bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve piyasadaki arz-talep dengesiyle şekilleniyor.