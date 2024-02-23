BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Şubat Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Şubat Cuma su kesintisi saatleri!

23 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi Hisar Cadde ve civarında arıza nedeniyle 23/02/2024 tarihinde 15:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlaması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/02/2024 15:00 ~ 23/02/2024 18:00

Kesim Zamanı:23/02/2024 15:00

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Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi 82. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.02.2024 tarihinde 18:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 23/02/2024 18:00 ~ 23/02/2024 20:00

Kesim Zamanı:23/02/2024 18:00