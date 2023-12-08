8 Aralık tarihinde futbol severler için heyecan dolu bir gün olacak. Bugün hangi takımların maçı var, kimler sahaya çıkacak? Tüm detaylar ve maç programı haberimizde.

Bugün maç var mı? 8 Aralık hangi takımın maçı var, saat kaçta?

Bugün maç var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Aralık Cuma günü hangi takımların maçı olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak maçlar sorgulatılıyor. Peki, Bugün maç var mı? 8 Aralık hangi takımın maçı var, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig

Galatasaray-Adana Demirspor / 20.00

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr-Al Riyadh / 20.00