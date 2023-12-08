Bugün maç var mı? 8 Aralık hangi takımın maçı var, saat kaçta?
8 Aralık tarihinde futbol severler için heyecan dolu bir gün olacak. Bugün hangi takımların maçı var, kimler sahaya çıkacak? Tüm detaylar ve maç programı haberimizde.
Bugün maç var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Aralık Cuma günü hangi takımların maçı olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak maçlar sorgulatılıyor. Peki, Bugün maç var mı? 8 Aralık hangi takımın maçı var, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Trendyol Süper Lig
Galatasaray-Adana Demirspor / 20.00
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Nassr-Al Riyadh / 20.00