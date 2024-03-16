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Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

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Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 16 Mart Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 16 Mart Cumartesi tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında hiçbir sınav bulunmaktadır. ÖSYM takvimine göre en yakın sınav etkinliği arasında TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavı yer almaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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