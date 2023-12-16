Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 16 Aralık Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 16 Aralık Cumartesi 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmamakta. ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 16 Aralık Cumartesi günü 2023-TUS 2. Dönem Ek Tercih işlemleri gerçekleştiriliyor.