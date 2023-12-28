Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı, hangi kanalda?
Futbolseverler 28 Aralık 2023 tarihinde hangi maçların olduğunu merak ediyor. Bu tarihte gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı bilgisi araştırılıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var28 Aralık Pazar 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,28 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Aralık2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.
Brighton - Tottenham
Saat: 22:30
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 4 / BeIN Sports Tod TV
Arsenal - West Ham
Saat: 23:15
Lig: İngiltere Premier Lig
Kanal: Bein Sports 3 / BeIN Sports Tod TV