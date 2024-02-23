Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:30 - Holstein Kiel vs. St.Pauli (Almanya Bundesliga 2) - Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

20:30 - Wehen vs. Paderborn (Almanya Bundesliga 2) - Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

22:30 - Bayer Leverkusen vs. Mainz (Almanya Bundesliga) - Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

22:45 - Bologna vs. Verona (İtalya Serie A) - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

23:00 - Chelsea vs. Tottenham (İngiltere Premier Lig) - beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

23:00 - Metz vs. Lyon (Fransa Ligue 1) - Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00 - Real Sociedad vs. Villarreal (İspanya La Liga)