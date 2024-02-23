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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 23 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Şubat Cuma 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 23 Şubat 2024 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:30 - Holstein Kiel vs. St.Pauli (Almanya Bundesliga 2) - Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

20:30 - Wehen vs. Paderborn (Almanya Bundesliga 2) - Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

22:30 - Bayer Leverkusen vs. Mainz (Almanya Bundesliga) - Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

22:45 - Bologna vs. Verona (İtalya Serie A) - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

23:00 - Chelsea vs. Tottenham (İngiltere Premier Lig) - beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

23:00 - Metz vs. Lyon (Fransa Ligue 1) - Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00 - Real Sociedad vs. Villarreal (İspanya La Liga)

Emir Ceran
Emir Ceran
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