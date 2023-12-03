AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Aralık 2023 Pazar günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Bugün deprem oldu mu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bugün deprem oldu mu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 3 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Bugün deprem oldu mu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Tarih: 2023.12.03, Saat: 00:27:39, Konum: YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA), Büyüklük: 1.2, Derinlik: 9.7 km

Tarih: 2023.12.03, Saat: 00:01:54, Konum: KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA), Büyüklük: 2.2, Derinlik: 17.8 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 23:49:15, Konum: AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY), Büyüklük: 1.2, Derinlik: 10.1 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 23:31:59, Konum: DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Büyüklük: 1.3, Derinlik: 12.9 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 23:01:30, Konum: BUCA (IZMIR), Büyüklük: 1.2, Derinlik: 11.4 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 23:00:27, Konum: ZAFER-BUCA (IZMIR), Büyüklük: 1.5, Derinlik: 5.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 22:58:07, Konum: AKSU-SINCIK (ADIYAMAN), Büyüklük: 1.7, Derinlik: 5.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 22:44:27, Konum: YANICAK-BOGAZKALE (CORUM), Büyüklük: 1.8, Derinlik: 5.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 22:32:21, Konum: MINNETLI-KOZAN (ADANA), Büyüklük: 2.7, Derinlik: 5.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 22:17:58, Konum: AYVALI-GURUN (SIVAS), Büyüklük: 1.1, Derinlik: 5.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 21:48:21, Konum: CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS), Büyüklük: 1.5, Derinlik: 6.4 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 21:19:11, Konum: DOLUGUN-ILIC (ERZINCAN), Büyüklük: 2.0, Derinlik: 10.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 21:15:21, Konum: SUGUL-DARENDE (MALATYA), Büyüklük: 0.9, Derinlik: 5.0 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 21:04:35, Konum: GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Büyüklük: 2.6, Derinlik: 5.9 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 20:15:34, Konum: ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA), Büyüklük: 1.2, Derinlik: 9.9 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 20:11:58, Konum: GIRIT ADASI (AKDENIZ), Büyüklük: 1.9, Derinlik: 15.7 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 20:01:51, Konum: KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR), Büyüklük: 1.7, Derinlik: 5.3 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 19:43:46, Konum: KOVUKCINAR-FEKE (ADANA), Büyüklük: 1.8, Derinlik: 4.1 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 19:36:05, Konum: DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Büyüklük: 2.1, Derinlik: 5.4 km

Tarih: 2023.12.02, Saat: 19:27:27, Konum: GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Büyüklük: 1.8, Derinlik: 1.8 km