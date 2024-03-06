Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter?

Borsa devre kesici ne kadar sürer? Borsa devre kesiciler, bir piyasanın aşırı oynaklık veya ani fiyat dalgalanmaları durumunda otomatik olarak devreye giren sistemlerdir. Peki, Borsa devre kesici ne kadar sürer? Borsa devre kesici kaç dk? Detaylar...

BORSA DEVRE KESİCİ NE KADAR SÜRER?

Devre kesici süreleri, piyasanın koşullarına ve borsanın kurallarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ gibi büyük borsaların devre kesici kuralları vardır. Bu kurallar, piyasa endekslerinin belirli bir yüzde oranında düşmesi durumunda işlem durdurma sürelerini ve eşik değerlerini belirler.

Devre kesiciler, genellikle piyasa düşüşleri sonucu ani panik satışları ve büyük çöküşleri önlemeye yardımcı olur. Süreler ve eşik değerleri genellikle piyasa oynaklığına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle kesicilerin ne kadar süreceği ve ne zaman etkinleşeceği, piyasanın güncel koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, hangi borsa veya piyasa ile ilgili olduğunuza ve o borsanın kurallarına bağlı olarak bu süreleri belirlemek için ilgili borsanın web sitesi veya resmi belgelerine başvurmanız önemlidir.