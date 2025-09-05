Beş Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 5 Eylül 2025 | BİM'e gelecek ürünler neler?
Her hafta merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Eylül 2025 Cuma günü okul haftasına özel fırsatlarla geliyor. Peki, Beş Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var?
Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta sunduğu aktüel ürünler ile tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Peki, Beş Eylül Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...
BEŞ EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Beş Eylül BİM aktüel kataloğu bu hafta özellikle teknoloji ve küçük ev aletleri kategorisinde dikkat çeken fırsatlar sunuyor. Yüksek fiyat/performans oranına sahip televizyonlar, kablosuz kulaklıklar ve ev elektroniği ürünleri, sınırlı stoklarla BİM mağazalarında satışa sunulacak.
Teknoloji Tutkunlarına Özel Ürünler
Senna 65" Framaless Ultra HD QLED Google TV – 22.900 TL
Geniş ekranı ve 4K çözünürlüğü ile sinema keyfini evinize getiriyor. Android işletim sistemiyle Google Play Store'a erişim mümkün.
Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık – 5.990 TL
Hem telefon hem kulaklık tek pakette. Uygun fiyatlı Android deneyimi arayanlara özel.
Dijitsu 55' UHD Google TV – 14.990 TL
Uygun fiyata büyük ekran ve Android TV keyfi.
Ses ve Aksesuar Ürünleri
Kulaküstü Bluetooth Kulaklık – 1.490 TL
Efektli Bluetooth Kulaklık – 699 TL
Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı – 499 TL
Nautica Bluetooth Hoparlör – 349 TL
BEŞ EYLÜL BİM'E GELECEK ÜRÜNLER NELER?
5 Eylül'de BİM'e sadece teknoloji değil; ev gereçleri, mutfak ürünleri ve kişisel bakım ürünleri de geliyor. Katalogda öne çıkan diğer ürünler ise şöyle:
Bilgisayar Aksesuarları
Polosmart Klavye Mouse Set – 499 TL
Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set – 549 TL
Polosmart Wireless Bluetooth Mouse – 149 TL
Led Yazı Tahtası – 549 TL
Philips Kalitesiyle Küçük Ev Aletleri
Philips Buhar Kazanlı Ütü – 4.990 TL
Philips Süpürge – 5.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi – 999 TL
Philips Su Isıtıcı – 999 TL
Philips Doğrayıcı – 1.490 TL
Temizlik ve Tartım Ürünleri
Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi – 3.990 TL
Keysmart Baskül Tartı – 399 TL
Kişisel Bakım Ürünleri
Baharat Öğütücü – 299 TL
Polosmart Mini Tıraş Makinesi – 349 TL
Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı – 499 TL
WAG Maşası – 790 TL
5 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
5 Eylül Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu, evinize ve yaşam tarzınıza değer katacak pek çok ürünle dolu. Estetik mutfak ürünleri, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler bu haftanın diğer öne çıkanları arasında.
Şık ve Fonksiyonel Mutfak Ürünleri
7 Parça Çerezlik – 279 TL
Kedi Figürlü Kupa – 209 TL
Ahşap Standlı Yağlık Seti – 165 TL
Cam Kase – 139 TL
Cam Ayaklı Salata Kasesi – 199 TL
Odlin Çay Seti – 299 TL
Chef's Markalı Dayanıklı Ürünler
Chef's Sütlük – 189 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi – 439 TL
Chef's Krep Tava – 229 TL
Chef's Tava – 289 TL
Rendeli Saklama Kabı – 199 TL
Çelik Sefer Tası – 309 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri – 22 TL
Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri
Yapışkanlı Duvar Karosu – 289 TL
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü – 389 TL
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü – 329 TL
Kadın Eşofman Altı – 299 TL
Kadın Omuz Çantası – 329 TL