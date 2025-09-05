Beş Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 5 Eylül 2025 | BİM'e gelecek ürünler neler?

Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta sunduğu aktüel ürünler ile tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Peki, Beş Eylül Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...

BEŞ EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Beş Eylül BİM aktüel kataloğu bu hafta özellikle teknoloji ve küçük ev aletleri kategorisinde dikkat çeken fırsatlar sunuyor. Yüksek fiyat/performans oranına sahip televizyonlar, kablosuz kulaklıklar ve ev elektroniği ürünleri, sınırlı stoklarla BİM mağazalarında satışa sunulacak.









Teknoloji Tutkunlarına Özel Ürünler

Senna 65" Framaless Ultra HD QLED Google TV – 22.900 TL

Geniş ekranı ve 4K çözünürlüğü ile sinema keyfini evinize getiriyor. Android işletim sistemiyle Google Play Store'a erişim mümkün.

Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık – 5.990 TL

Hem telefon hem kulaklık tek pakette. Uygun fiyatlı Android deneyimi arayanlara özel.

Dijitsu 55' UHD Google TV – 14.990 TL

Uygun fiyata büyük ekran ve Android TV keyfi.

Ses ve Aksesuar Ürünleri

Kulaküstü Bluetooth Kulaklık – 1.490 TL

Efektli Bluetooth Kulaklık – 699 TL

Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı – 499 TL

Nautica Bluetooth Hoparlör – 349 TL

BEŞ EYLÜL BİM'E GELECEK ÜRÜNLER NELER?

5 Eylül'de BİM'e sadece teknoloji değil; ev gereçleri, mutfak ürünleri ve kişisel bakım ürünleri de geliyor. Katalogda öne çıkan diğer ürünler ise şöyle:

Bilgisayar Aksesuarları

Polosmart Klavye Mouse Set – 499 TL

Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set – 549 TL

Polosmart Wireless Bluetooth Mouse – 149 TL

Led Yazı Tahtası – 549 TL

Philips Kalitesiyle Küçük Ev Aletleri

Philips Buhar Kazanlı Ütü – 4.990 TL

Philips Süpürge – 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi – 999 TL

Philips Su Isıtıcı – 999 TL

Philips Doğrayıcı – 1.490 TL

Temizlik ve Tartım Ürünleri

Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi – 3.990 TL

Keysmart Baskül Tartı – 399 TL

Kişisel Bakım Ürünleri

Baharat Öğütücü – 299 TL

Polosmart Mini Tıraş Makinesi – 349 TL

Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı – 499 TL

WAG Maşası – 790 TL

5 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

5 Eylül Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu, evinize ve yaşam tarzınıza değer katacak pek çok ürünle dolu. Estetik mutfak ürünleri, tekstil ürünleri ve dekoratif ürünler bu haftanın diğer öne çıkanları arasında.

Şık ve Fonksiyonel Mutfak Ürünleri

7 Parça Çerezlik – 279 TL

Kedi Figürlü Kupa – 209 TL

Ahşap Standlı Yağlık Seti – 165 TL

Cam Kase – 139 TL

Cam Ayaklı Salata Kasesi – 199 TL

Odlin Çay Seti – 299 TL

Chef's Markalı Dayanıklı Ürünler

Chef's Sütlük – 189 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi – 439 TL

Chef's Krep Tava – 229 TL

Chef's Tava – 289 TL

Rendeli Saklama Kabı – 199 TL

Çelik Sefer Tası – 309 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri – 22 TL

Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri

Yapışkanlı Duvar Karosu – 289 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü – 389 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü – 329 TL

Kadın Eşofman Altı – 299 TL

Kadın Omuz Çantası – 329 TL