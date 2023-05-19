Ekranların beğenilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 17. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler 18. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaros Hayreddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaros Hayreddin ve reisleri Himara Kalesi seferinde kurulan tuzağın üstesinden geldikten sonra gizlice kaleye varmanın planını yaparlar.

Dorya'nın yenilmesiyle kendi itibarının da yerle bir olacağının farkında olan Şarlken, Himara Kalesi'ne gitmeye karar verir. Salih Reis de bu seferden geri kalmak istemez ve Şarlken'le beraber yola koyulur. Payitaht'ta kalan Derviş ise İskender Çelebi'yi öldürenin Pargalı İbrahim Paşa olduğunu ispatlayacak delili bulur.

Ancak bu delilden Şahsuvar da haberdar olur ve Pargalı İbrahim Paşa'ya iletir. Derviş ve Ayas Paşa ise artık İbrahim Paşa'nın sonunun geldiğini düşünmektedir. İki taraf da son ana kadar mücadeleden kaçınmayacaktır. Barbaros Hayreddin fetih için geldiği Himara'da Kemankeş Paşa'nın Şarlken'in elinde esir olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Turgut Reis ve leventlerinin de katılmasına rağmen sayıca yetersizlerdir hala. Kemankeş Paşa'nın da Şarlken'in elinde olması Barbaros Hayreddinlerin işini daha zorlaştırmıştır. Ancak Sultanın fermanı gereği fethi mümkün kılacak bir plan yapmaları da şarttır. Luna ise Himara'ya varır varmaz adanın nerede olduğunu öğrenmek için haritayı aramaya başlar. Luna'yı zor bir görev beklemektedir. Üstelik Barbaros'la yüzleşmekten de kaçamayacaktır. Turgut Reis ve leventleriyle beraber Şarlken'e esir düşen Barbaros Hayreddin, Himara Kalesi'nin zindanından muzaffer bir komutan olarak çıkmanın yolunu arayacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Timur Acar

Ufuk Özkan

Melisa Döngel

Bahadır Yenişehirlioğlu

Arif Pişkin

Hasan Küçükçetin

Başak Daşman

Ceren Soylu

Yılmaz Bayraktar

Sibel Kasapoğlu

Gizem Aydın

Halil İbrahim Kurum

Demirhan Demircioğlu

Gökhan Gencebay

Deniz Çom

Gurur Aydoğan

Duygu Gürcan

Ercüment Fidan

İlkay Kayku

Berfe Sancak

Yaşar Aydınoğlu

Bahadır Karaca

Yiğit Arda Tan

Revna Çolak