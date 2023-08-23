Bambaşka Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Yeni bölümleri hangi gün olacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi ilk bölümüyle 11 Eylül 2023'te ekranlara gelecek. Filmin tam başlangıç tarihi ve günü merak edildi. Peki, Bambaşka Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte detaylar...

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Bambaşka Biri ne zaman, hangi gün yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Bambaşka Biri yayın günü belli oldu mu? İşte bilgiler...

BAMBAŞKA BİRİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Bambaşka Biri ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi 2023 'te Fox TV'de ekranlarda olacak.

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Bambaşka Biri dizisi her hafta Pazartesi günü yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 11 Eylül 2023 Pazartesi yayınlanacaktır.

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın(Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCU KADROSU

Burak Deniz (Kenan Öztürk / Doğan Kaya)

Hande Erçel (Leyla Gediz)

Cem Davran (Turan Öztürk)

Menderes Samancılar (İdris)

Ferit Aktuğ (Murat)

Begüm Akkaya (Yasemin)

Berrin Arısoy (Nevin Öztürk)

Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz)

Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz)

Uğur Uzunel (Tahir Gediz)

Polen Emre (Nuray Gediz)

Aslı Orcan (Nükhet Arslan)