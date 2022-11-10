Balkan Ninnisi canlı izle! 10 Kasım TRT 1 Balkan Ninnisi 19. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!
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TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün 19. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Balkan Ninnisi canlı izle! TRT 1 Balkan Ninnisi 19. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi canlı izleme linki var mı? 10 Kasım TRT 1 canlı izle!
Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi canlı izle! 10 Kasım TRT 1 Balkan Ninnisi 19. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!
Jovanka'nın yaralarını sarmak isteyen Ertan, Daniel'den kalanlara ulaşırken, kendi babasıyla ilgili hiç ummadığı gerçekleri öğrenir. Bu kez destek olma sırası Jovanka'dadır. Acısını kalbine gömüp Ertan'ın babasıyla ilgili sırları çözmesi için ona yardım etmeye başlar. Ertan, ölmüş bildiği babasından kalan izleri araştırırken, konakta Zafer ve Arif kavgası başlayacaktır. Ivana'nın hamile olması ve konağa dönmek istemesi ailedeki tüm dengeleri alt üst edecektir. Daniel'in ölümünü kabul edemeyen Elena ise acısını Nina'dan çıkarmaktadır. Tüm bu olanlardan etkilenip yolunu kaybeden Maria'nın elinden yine konak halkı tutacaktır...
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso