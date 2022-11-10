TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün 19. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Balkan Ninnisi canlı izle! TRT 1 Balkan Ninnisi 19. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi canlı izleme linki var mı? 10 Kasım TRT 1 canlı izle!

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Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi canlı izle! 10 Kasım TRT 1 Balkan Ninnisi 19. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jovanka'nın yaralarını sarmak isteyen Ertan, Daniel'den kalanlara ulaşırken, kendi babasıyla ilgili hiç ummadığı gerçekleri öğrenir. Bu kez destek olma sırası Jovanka'dadır. Acısını kalbine gömüp Ertan'ın babasıyla ilgili sırları çözmesi için ona yardım etmeye başlar. Ertan, ölmüş bildiği babasından kalan izleri araştırırken, konakta Zafer ve Arif kavgası başlayacaktır. Ivana'nın hamile olması ve konağa dönmek istemesi ailedeki tüm dengeleri alt üst edecektir. Daniel'in ölümünü kabul edemeyen Elena ise acısını Nina'dan çıkarmaktadır. Tüm bu olanlardan etkilenip yolunu kaybeden Maria'nın elinden yine konak halkı tutacaktır...

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso