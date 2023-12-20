AFAD ve Kandilli verilerine göre 20 Aralık 2023 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?

BALIKESIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Aralık 2023 tarihinde, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı Altıeylül bölgesinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21:27 Türkiye Standart Zamanı (TSİ) ile kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin meydana geldiği koordinatlar enlem 39.64444 N, boylam 27.83694 E olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.92 km olarak kaydedildi.