İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Bakırköy Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Bakırköy Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Bakırköy Pazarı hangi gün? Bakırköy Pazarı nerede? Bakırköy Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

BAKIRKÖY PAZARI HANGİ GÜN?

Bakırköy Pazarı her hafta Cumartesi günü kuruluyor. Cumartesi günü kurulan Bakırköy Pazarı renkli tezgahları ve taze meyve, sebzeleri ile meşhurdur.

BAKIRKÖY PAZARI NEREDE?

Bakırköy Pazarı, Florya ve Yeşilköy arasında bulunuyor. Sahil yolu üzerinde bulunan Çiroz mevkiinde kurulan Pazar üstü kapalıdır.

BAKIRKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Bakırköy Pazarı'na gidiş için Metrobüsü tercih edebilirsiniz. Metrobüs ile İncirli Durağı'nda indikten sonra 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.