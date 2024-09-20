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Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 20 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü, çete lideri Tefo'yu yakalamak üzereyken Başsavcı Ramiz tarafından engellenerek haksız suçlamalarla tutuklanırlar. Savcı Ramiz, yurtdışına kaçan Tefo'nun ortağı gibi hareket ederken; ekibin cezaevinden çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu olmuştur. Hakan, Aylin, Selin ve Zeki ise onlara dışardan destek olmaya çalışır.

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekrana geliyor. Dizinin 682. bölümünün konusu şöyle;

Tüm bunlar olurken; İstanbul'da faili meçhul kadın cinayetleri işlenmektedir. Ekip ise soruşturmanın dışında bırakılmaktadır.

Ekibin bu durumla ilgili bir yaptırımı olacak mıdır? Bunların yanı sıra, hiç beklenmedik bir anda Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı, ekibe dahil olmuştur. Candan Müdür ve Rıza babanın ekibini Arka Sokaklar'da neler beklemektedir?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip bu kez bir seri katilin peşinde!

Rıza Baba ve ekip bir yandan Tefo ile mücadele ederken diğer yandan da İstanbul sokaklarında arka arkaya cinayetler işleyen seri katilin peşine düşüyor!

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

Arka Sokaklar'ı Kanal D platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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