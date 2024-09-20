Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı?
Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü, çete lideri Tefo'yu yakalamak üzereyken Başsavcı Ramiz tarafından engellenerek haksız suçlamalarla tutuklanırlar. Savcı Ramiz, yurtdışına kaçan Tefo'nun ortağı gibi hareket ederken; ekibin cezaevinden çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu olmuştur. Hakan, Aylin, Selin ve Zeki ise onlara dışardan destek olmaya çalışır.
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekrana geliyor. Dizinin 682. bölümünün konusu şöyle;
Tüm bunlar olurken; İstanbul'da faili meçhul kadın cinayetleri işlenmektedir. Ekip ise soruşturmanın dışında bırakılmaktadır.
Ekibin bu durumla ilgili bir yaptırımı olacak mıdır? Bunların yanı sıra, hiç beklenmedik bir anda Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı, ekibe dahil olmuştur. Candan Müdür ve Rıza babanın ekibini Arka Sokaklar'da neler beklemektedir?
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ekip bu kez bir seri katilin peşinde!
Rıza Baba ve ekip bir yandan Tefo ile mücadele ederken diğer yandan da İstanbul sokaklarında arka arkaya cinayetler işleyen seri katilin peşine düşüyor!
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
ARKA SOKAKLAR 683. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.