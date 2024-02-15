İyi Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık görevinden istifa etti. İyi Parti İl Başkanı Azime Kocacık'ın istifa ettiği iddiaları gündem olmuştu. İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocacık, istifasını Adana ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek aldığını belirtti ve Genel Başkan Meral Akşener'e teşekkür etti. Peki, Azime Kocacık kimdir? İyi Parti İl Başkanı Azime Kocacık istifa mı etti? Detaylar haberimizde...

AZİME KOCACIK KİMDİR?

1964 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini ise İnşaat Yüksek Okulu'nda tamamladı. Çukurova Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor.

Üniversite eğitimi sonrasında Sabancı Holding kuruluşu olan Exsa'nın ihracat departmanında çalıştı. Şimdi ise Emgen Tarım firmasında satış koordinatörü olarak görev yapıyor.

Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici ve kurucu üye olarak yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kürek İhtisasKulübü'nde sayman olarak ve görev yapıyor. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim komisyonunda yer alıyor. Bunlara ek olarak KADER, AKDAM ve birçok sivil toplum örgütünün aktif üyesi olan Kocacık, AKDEV'in Çukurova Belediyesi Kent Konseyi'nde temsilciliğini de yapmaktadır.

Aktif siyaset hayatına Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları 2. başkanlığı görevine gelmesiyle başlayan Kocacık, 2009 yılı yerel seçimlerinde MHP listesinden Adana ili Çukurova Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Çukurova Belediyesi Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcülüğünü yaptı. Kocacık, Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'nde grup sözcülüğü yapmış olan ilk ve tek kadın siyasetçidir. 2005 yılı genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Milletvekili Aday Adayı oldu. Kocacık aynı zamanda Adana Türkiye Kamp ve Karavan Dernekleri Adana Şube başkanıdır.

İYİ Parti Çukurova Kurucu İlçe Başkanı, Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi'dir.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI AZİME KOCACIK İSTİFA MI ETTİ?

İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık görevinden istifa etti. Kocacık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi: "Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sadakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Meral Akşener'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Azime Kocacık

Meral Akşener