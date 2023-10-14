İbrahim Demir'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için ani manevra yaparak bariyere çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İbrahim Demir'in kullandığı, 34 SYB 66 plakalı otomobil, seyir halindeyken Kuşadası Çevreyolu Yamaç Mevkisinde iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.