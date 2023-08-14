Ayaş Belediyesi hangi partiden? Ayaş Belediye Başkanı kimdir?

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AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

AyaşBelediye Başkanlığını Burhan DEMİRBAŞ yürütmekteydi. Burhan Demirbaş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süreden beri Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, hayatını kaybetti. Demirbaş'ın cenazesinin yarın Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi.

BURHAN DEMİRBAŞ KİMDİR?

Burhan Demirbaş, 1951 yılında Ankara Ayaş ilçesinde doğdu. İlköğretim mezunu olan Demirbaş, çiftçilik ve ticaretle uğraşarak emekli oldu.

1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisinden Oltan Belediye Başkanlığı yapan Demirbaş, 1994-2004 yılları arası Anavatan Partisinden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği , 2004-2009 yılları arasında Ak Partiden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

Burhan Demirbaş, 2009-2014 yılları arasında Ak Partiden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayaş'dan Ak Parti Ayaş Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek , Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.

22 Haziran 2017 tarihinde Ayaş Belediye Meclisi toplantısında yapılan oylama ile Ayaş Belediye Başkan Vekilliği görevine 11 Belediye Meclis Üyesinin oyları (oybirliği) ile seçilmiştir.