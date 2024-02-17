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ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi?

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ATM'lerde nakit çekim limitinde değişikliğe gidildi. Gündeme gelen haberlerin ardından birçok vatandaş tarafından ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? Sorusu araştırma konusu oldu. Peki, ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi?

Atm'den kaç TL nakit çekiliyor? Sorusu, ATM nakit çekme limiti hakkında yapılan değişikliklerin ardından son güncellemeleri merak etmekte olan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Atm'lerin 5 bin lira olan nakit çekim limitleri, uzun süredir bankalara iş yoğunluğu olarak yansıyor, müşteriler sıra alarak 5 bin lira üstü çekim için banka içinden hizmet görmeye çalışıyordu. Peki, ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi?

ATM'DEN KAÇ TL NAKİT ÇEKİLİYOR?

Çoğu bankanın 7 bin 500 ila 10 bin lirayı ATM nakit çekim limiti olarak belirlediği görülürken bazı bankaların da 15 bin liraya ATM nakit çekim limiti sunduğu görüldü.

Karekodla nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak limit artışı, müşterilere bankalar tarafından duyurulmaya başlandı. Yeni düzenleme, bankalardaki iş yükünü azaltması bekleniyor. Uzun süredir devam eden yüksek enflasyonda kartlara periyodik limit artışları yansıtılırken nakit çekiminde bir düzenleme yapılmaması tepki konusu olmuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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