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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

20 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 20.02.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2024 07:00:00

Detay: Keçiören ilçesi Etlik mahallesi içerisinde P-2 Pompa İstasyonu giriş kolektörü üzerinde bulunan dirsek arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs-23 Nisan-Adnan menderes-Aktepe-Aşağıeğlence-Atapark-Ayvalı-Bademlik-Bağlarbaşı-Basınevleri-Çaldıran-Çiçekli-Esertepe-Etlik-Emrah-Güçlükaya-Güzelyurt-İncirli-Kanuni-Köşk-Kuşcağız-Osmangazi-Ovacık-Pınarbaşı-Sancaktepe-Ş.kubilay-Şenlik-Şenyuva-Tepebaşı-Ufuktepe-Uyanış-Yakacık-Yayla-Yeşilöz-Yeşiltepe-Yükseltepe Mahalleleri etkilenmektedir.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 20.02.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2024 07:00:00

Detay: Keçiören ilçesi Etlik mahallesi içerisinde P-2 Pompa İstasyonu giriş kolektörü üzerinde bulunan dirsek arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Esentepe mah. Anadolu mah. Güzelyaka Mah. Karşıyaka Mah. Kuzey Yıdızı Mah. Memlik Mah. Serhat Mah. Yakacık Mah.Yeşilevler Mah. Ergenekon Mah. İvedikköy Mah. Yukarı Yahyalar Mah. Güvetepe Mah. Güzelyaka Mah. Pamuklar Mah. Avcılar Mah. Kaletepe Mah. Barıştepe Mah. Kayalar Mah. Burç Mah. Çiğdemtepe Mah.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 20.02.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 20.02.2024 22:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi Değirmen Başı Mevkinde bulunan kuyunun Enerji-SA arızası sebebiyle Sinanlı genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Cuma, Hocasinan, Mahkeme Mahalleleri

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

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