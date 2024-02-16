ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

16 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 16.02.2024 11:50:00

Tamir Tarihi: 16.02.2024 19:00:00

Detay: Ayaş İlçesi Hacıveli Mahallesi içerisindeki Karakaya Depo içme suyu Ø160 PVC dağıtım hattı arızası nedeni ile Su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacıveli, Camiatik, Dervişimam, Emine Tevfika Ayaşlı, Ferahfaki, Hacımemi, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin Mahalleleri geneli

SİNCAN

Arıza Tarihi: 16.02.2024 12:45:00

Tamir Tarihi: 16.02.2024 18:00:00

Detay: Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş yolu içi Hasan Şahan Kışlası yanı Tren yolu çalışmasında ana boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi Menderes Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi 29 Ekim Mahallesi Çoğlu Mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 16.02.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 16.02.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YENİBAĞLICA MAHALLESİ BAHÇELİEVLER SİTESİ İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: : ÇAMBAYIRI CADDESİ, KARATUZ CADDESİ , BAĞLICA BULVARI VE BU CADDELERE BAĞLANAN KESEN CADDE VE SOKAKLAR