ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

30 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 30.01.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2024 17:00:00

Detay: Keklikpınarı mahallesi 896/1 sokak içi,P-14 pompa istasyonundaki Enerjisa bakım ,onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Keklikpınarı mahallesi,Mürsel Uluç mahallesi Üst kotları,Oran mahallesi Üst kotları,Malazgirt mahallesi.