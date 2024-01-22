ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

22 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 22.01.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 22.01.2024 20:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ DİL DEVRİMİ CADDESİ İÇİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERYAMAN EVLERİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 22.01.2024 16:35:00

Tamir Tarihi: 22.01.2024 19:30:00

Detay: Kutludüğün mahallesi 2218 sok içinde oluşan arıza nedeniyle saat 19:30 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi alt kotları

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 22.01.2024 17:05:00

Tamir Tarihi: 22.01.2024 22:00:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 22.01.2024 saat 17.00 Tamir tarihi 22.01.2024 saat 22:00 Adres: Emek mahallesi,Bahriye Üçok caddesi ile Gazi sokak köşesi,700 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesi,emek mahallesi,Maltepe mahallesi,Kızılay mahallesi,İncesu mahallesi,Anıttepe mahallesi,Yücetepe mahallesi.

MAMAK

Arıza Tarihi: 23.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2024 17:00:00

Detay: Mamak İlçesi Su ve Kanal İşletme Müdürlüğümüz tarafından Şahapgürler Mahallesinde İçme suyu Kayıp Kaçak çalışması başlatılmış olup,söz konusu iş için ,sıfır basınç ve kayıp kaçak tespiti yapılacaktır.Bahsi geçen çalışmanın yapılabilmesi için 23.01.2024 tarihinde salı günü Saat 09.00 ile 17.00 Saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şahapgürler mahallesinin tamamı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 22.01.2024 09:45:00

Tamir Tarihi: 22.01.2024 17:00:00

Detay: ALCI MAH. ALCI DEPODA OLUSAN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR

Etkilenen Yerler: ALCI MAH. GENELİ