ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

19 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 19.01.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 19.01.2024 20:00:00

Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ 8 SOKAK TA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ KIBRIS CADDESİ ATATÜRK CADDESİ STAD CADDESİ