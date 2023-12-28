ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

28 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 28.12.2023 10:50:00

28.12.2023 10:50:00 Tamir Tarihi: 28.12.2023 18:00:00

28.12.2023 18:00:00 Detay: Metin Akkuş Mahallesi 769. Sokak içi,125'lik duktil boru bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Metin Akkuş Mahallesi 769. Sokak içi,125'lik duktil boru bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Metin Akkuş Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, İlker Mahallesi üst kotları. Naçi çakır mh

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 28.12.2023 11:30:00

28.12.2023 11:30:00 Tamir Tarihi: 28.12.2023 16:30:00

28.12.2023 16:30:00 Detay: Üniversiteler Mahallesi 1598 cadde Bilkent park 2 sitesi girişi pe Ø160lık pe boru arızasından dolayı sular kesik

Üniversiteler Mahallesi 1598 cadde Bilkent park 2 sitesi girişi pe Ø160lık pe boru arızasından dolayı sular kesik Etkilenen Yerler: Park 2 sitesi BOTAŞ RTÜK ve civarları

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.12.2023 12:00:00

28.12.2023 12:00:00 Tamir Tarihi: 28.12.2023 16:00:00

28.12.2023 16:00:00 Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ PE BORU İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ PE BORU İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. Etkilenen Yerler: BAĞLAR MEVKİ VE OYUKLU MEVKİ BİR KISMI

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