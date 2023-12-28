ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
28 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 28.12.2023 10:50:00
- Tamir Tarihi: 28.12.2023 18:00:00
- Detay: Metin Akkuş Mahallesi 769. Sokak içi,125'lik duktil boru bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Metin Akkuş Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, İlker Mahallesi üst kotları. Naçi çakır mh
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 28.12.2023 11:30:00
- Tamir Tarihi: 28.12.2023 16:30:00
- Detay: Üniversiteler Mahallesi 1598 cadde Bilkent park 2 sitesi girişi pe Ø160lık pe boru arızasından dolayı sular kesik
- Etkilenen Yerler: Park 2 sitesi BOTAŞ RTÜK ve civarları
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 28.12.2023 12:00:00
- Tamir Tarihi: 28.12.2023 16:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ PE BORU İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: BAĞLAR MEVKİ VE OYUKLU MEVKİ BİR KISMI
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 28.12.2023 15:30:00
- Tamir Tarihi: 28.12.2023 18:00:00
- Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi VasfiBerispek Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
- Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi VasfiBerispek Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı