ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
27 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ELMADAĞ
- Arıza Tarihi: 27.12.2023 14:30:00
- Tamir Tarihi: 27.12.2023 22:00:00
- Detay: ELMADAG Hasanoğlan Fatih Mahallesi Fatih Caddesi içerisindeki su arızasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır
- Etkilenen Yerler: FATIH MH HAVUZBASI MH MUZAFFER EKŞİ ALT KOTLARI FATİH MH ÜST KOTLARI ŞEHİTLİK MH