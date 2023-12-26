ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

26 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 26.12.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 26.12.2023 18:00:00

Detay: Çankaya Malazgirt mahallesi ,1006 sokak ile 929 sokak köşesi Ø350'lik şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Keklik pınarı mahallesi, Osman temiz Mahallesi, İlker mahallesi.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 26.12.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 26.12.2023 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE KARDELEN MH 2091 CD İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: KARDELEN MH VE TURGUT ÖZAL MH , İLK YERLEŞİM MH BİR KISMI