ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

21 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.12.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürkent 3 Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürkent 3 Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 21.12.2023 10:45:00

Tamir Tarihi: 21.12.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUNUSEMRE MH. TAT SK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YUNUSEMRE MH TAT SK VE CİVARI ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 21.12.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.12.2023 19:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi Reyhan Caddesinde Q 100 ductil hattaki arıza nedeniyle 21/12/2023 saat 15:00 ile 19:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: İNCEK MAHALLESİNİN BİR KISIMI

MAMAK

Arıza Tarihi: 21.12.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.12.2023 18:30:00

Detay: Mamak İlçesi Şahapgürler Mahallesi 1235 sok içi oluşan @110 PE içme suyu şebekesi arza nedeniyle saat 18:30 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Şahap gürler mahallesi