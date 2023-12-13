Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre pazarlığın yüzde 40 seviyesinden başlaması bekleniyor. Vatandaşlar Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? Merak ediyor. Peki, Asgari ücret 2024'te ne kadar olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Hükümetin tek zam söylemiyle bu oranın refah payı eklenerek yüzde 50'ye kadar çıkması gündemde. Eğer yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 zam yapılırsa 16 bin 533 lira, yüzde 50 zam yapılırsa 17 bin 103 lira olacak. Vatandaşlar Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman?Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? Merak ediyor. Peki, Asgari ücret 2024'te ne kadar olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret pazarlığı 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Asgari ücret zammında en önemli kriter enflasyon. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre pazarlığın yüzde 40'tan başlaması bekleniyor. Ancak refah payı eklenmesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Yüzde 40'lık zamma göre, net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Hükümet asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacağını belirtti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın söylemi bu yönde. Tek zam söylemi üzerine yüzde 40'lık orana refah payı da eklenmesi gündemde.

ASGARİ ÜCRET 2024 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Refah payı eklenmesiyle zammın yüzde 45-50 arasına yükselmesi bekleniyor. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. 2.toplantı 18 Aralık tarihinde yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan asgari ücrete tek zam mesajı vermişti.

Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında toplanmaya başlıyor. Bu ay 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyon nihai kararını en geç 31 Aralık tarihine kadar verecek.

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Türk-İş bu yıl ilk kez komisyona 5 asgari ücretliyi de dahil edecek. Bu 5 kişi komisyonda asgari ücretlilerin sıkıntılarını anlatacak.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.