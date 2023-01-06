ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 - 8 Ocak Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...
7 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:01 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : GEBİZ HASPINAR MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:23 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEBİZ HASPINAR-HACIOSMANLAR-AKÇAPINAR-ÇATALLAR-DORUMLAR-KIRBAŞ-TÖNGÜŞLÜ -TEKKE-YUKARIÇATMA-GEBİZ HACIOSMANLAR-YUMAKLAR- ARAPLAR-AŞAĞIOBA-GEBİZKARAPINAR
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA
Kesintinin Yeri : BOZOVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:35 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. SİGORTA CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. GOLD CİTY ALTI FATİH CAMİ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:46 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:00 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN
Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH KARŞIYAKA MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : İmalat
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:03 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:04 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : MESCİTLER MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:46 06-01-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH.