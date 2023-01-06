ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 - 8 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

7 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:01 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : GEBİZ HASPINAR MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:23 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEBİZ HASPINAR-HACIOSMANLAR-AKÇAPINAR-ÇATALLAR-DORUMLAR-KIRBAŞ-TÖNGÜŞLÜ -TEKKE-YUKARIÇATMA-GEBİZ HACIOSMANLAR-YUMAKLAR- ARAPLAR-AŞAĞIOBA-GEBİZKARAPINAR

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA

Kesintinin Yeri : BOZOVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:35 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. SİGORTA CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. GOLD CİTY ALTI FATİH CAMİ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:46 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:59 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:00 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:01 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-ADRASAN

Kesintinin Yeri : ADRASAN MAH KARŞIYAKA MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : İmalat

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:03 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:04 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : MESCİTLER MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:18 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:46 06-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇIPLAKLI MAH.