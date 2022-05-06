Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, neden ölüyor? Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar Esra öldü mü, diziden mi çıkacak? Esra Çoban 'Gaye Gürsel' diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Esra ölecek mi?

ARKA SOKAKLAR ESRA ÖLECEK Mİ? GAYE GÜRSEL DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Arka Sokaklar'ın yeni fragmanında Esra yaralanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yoğun bakıma yatırılan Esra için izleyiciler ölecek mi, diziden mi ayrılacak araştırması yapmıştı. Konu hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Bugünkü bölümde Esra Çoban ölecek mi, diziye devam edecek mi netlik kazanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 626. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Hamile olan Esra bıçaklanarak hastaneye kaldırılıyor!

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.

ARKA SOKAKLAR ESRA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Arka Sokaklarda Hüsnü Çoban'ın eşi Esra Çoban'ı 'Gaye Gürsel' canlandırmaktadır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Özçaylan (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

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