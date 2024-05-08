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Ark Invest, Coinbase Hisselerinde 15 Milyon Dolarlık Satış Yaptı

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Cathie Wood liderliğindeki yatırım firması Ark Invest, Coinbase hisselerini azaltmaya devam ediyor. Üç ayrı yatırım fonundan toplamda 15,1 milyon dolar değerinde, 70.616 adet Coinbase hissesini piyasaya sürdü. Bu, Ark Invest'in geçen ayın başında hisse senedi fiyatlarında görülen artış sırasında 20,4 milyon dolar değerinde COIN hissesi satmasından sonra gerçekleşen ilk büyük ölçekli satış oldu.

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, büyük bir finansal kararla Coinbase hisselerini azaltmaya devam ediyor. Üç ayrı yatırım fonundan toplam 15,1 milyon dolar değerinde bir hisse satışı daha yapıldı.

Ark Invest'in Coinbase Stratejisi Büyük Dikkat Çekiyor

Cathie Wood önderliğindeki yatırım firması Ark Invest, geçtiğimiz Salı günü bünyesinde bulunan üç ayrı yatırım fonundan toplamda 15,1 milyon dolar değerinde, 70.616 adet Coinbase (COIN) hissesini piyasaya sürdü. Bu satış işlemiyle, Ark Invest, kripto para borsası Coinbase'deki payını azaltmış oldu.

Bu işlem, Ark Invest'in geçen ayın başında hisse senedi fiyatlarında görülen artış sırasında 20,4 milyon dolar değerinde COIN hissesi satmasından sonra gerçekleşen ilk büyük ölçekli satış oldu. 15 Nisan'da ise firma, ARKW fonundan sadece 824.000 dolarlık Coinbase hissesi satmıştı.

Ark Invest'in yatırım stratejisi, portföy çeşitliliğini korumak amacıyla ETF'lerindeki hiçbir bireysel varlığın toplam değerinin portföyün yüzde 10'undan fazlasını oluşturmamasını hedefliyor. Bu strateji, bir varlığın ağırlığının artması durumunda otomatik olarak yeniden dengelenmesini sağlıyor.

Şirketin son raporlarına göre, ARKK ETF'sinde Coinbase yüzde 8,2'lik bir payla üçüncü en büyük yatırım konumunda bulunuyor. Bu, Tesla ve Roku'nun sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 8,4'lük paylarından sonra geliyor. Ayrıca, ARKW ve ARKF fonlarında Coinbase sırasıyla yüzde 8,2 ve yüzde 10,4'lük paylarla önemli bir yer tutuyor.

Son olarak Ark Invest'in yatırım fonlarından ARKK, ARKW ve ARKF, geçtiğimiz yıl sırasıyla yüzde 24, yüzde 55 ve yüzde 61'lik artışlar kaydetti. Bu veriler, fonların sağlam bir performans sergilediğinin bir göstergesi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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