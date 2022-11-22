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Arjantin teknik direktörü kim? Arjantin kalecisi kim? Arjantin 2022 Dünya kupası kadrosu!

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Arjantin teknik direktörü kim? Arjantin kalecisi kim? Arjantin 2022 Dünya kupası kadrosu!

Arjantin maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Arjantin teknik direktörü kim, Arjantin kalecisi kim, Arjantin 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.

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Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Arjantin oldu. Peki, Arjantin teknik direktörü kim? Arjantin kalecisi kim? İşte, Arjantin 2022 Dünya kupası kadrosu!

ARJANTİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Baş antrenör: Lionel Scaloni

ARJANTİN 2022 DÜNYA KUPASI KADROSU!

Arjantin 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)

Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Arjantin Gündem Haberler

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