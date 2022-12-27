ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Arife Gökçe ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Arife Gökçe kimdir? Müge Anlı Arife Gökçe olayı nedir?

Müge Anlı Arife Gökçe kim? sorusu merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine ilginç anlara sahne oldu. Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Peki, Müge Anlı Arife Gökçe kimdir? Müge Anlı Arife Gökçe olayı nedir?

MÜGE ANLI ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşini bulamayınca önce çevreyi aradı, ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip Gökçe'nin bulunması için çalışmaları yürütecek.