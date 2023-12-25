Ardahan'da okullar tatil mi? 25 Aralık günü okul var mı, kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Ardahan'da 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Ardahan'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan'da okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

25 ARALIK GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan Valiliği sosyal medya hesabından, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarınedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 (Yarın) Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımını yaptı.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün arayla okullar tatil edildi.