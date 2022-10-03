Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla AÖF akademik takvim belli oldu. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler sınıf geçme notlarını araştırmaya başladı. Hangi notların geçer olduğu merak konusu oldu. Peki, AÖF DC geçer mi? AÖF CD geçer mi? AÖF geçme notu ne? İşte detaylar...

Yeni eğitim öğretim hayatı başlarken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri yoğunluk kazandı. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyenlerin gündeminde ise AÖF sınavları yer aldı. Üniversite kayıt olan öğrenciler sınıf geçme notlarını araştırmaya başladı. Hangi notların geçer olduğu merak konusu oldu. Peki, AÖF DC geçer mi? AÖF CD geçer mi? AÖF geçme notu ne? Detaylar haberimizde...

AÖF DC GEÇER Mİ?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir. DC, geçer nottur ancak koşullu geçer nottur. CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir.

AÖF CD GEÇER Mİ?

CD, geçer nottur ancak koşullu geçer nottur. CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir.