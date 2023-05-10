Dünya Kupası tarihine geçen kaleci Antonio Carbajal hayatını kaybetti. Bunun ardından futbol severler, Antonio Carbajal kimdir, öldü mü, neden öldü? Antonio Carbajal kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? Kaleci Antonio Carbajal'ın hayatı ve biyografisi nedir? araştırması yaptı. İşte detaylar...

"Tota" lakabıyla bilinen Carbajal, Brezilya 1950, İsviçre 1954, İsveç 1958, Şili 1962 ve İngiltere 1966 Dünya Kupaları'nda ülkesi Meksika'nın kalesini korudu ve 11 kez kaptanlık pazubandını taktı. Antonio Carbajal kimdir, öldü mü, neden öldü? Antonio Carbajal kaç yaşında öldü, hastalığı neydi? Kaleci Antonio Carbajal'ın hayatı ve biyografisi!

ANTONİO CARBAJAL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Beş farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Meksikalı Antonio Carbajal, 93 yaşında vefat etti.

Beş farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Meksikalı Antonio Carbajal, 93 yaşında vefat etti. Carbajal, 1998 yılında Alman orta saha oyuncusu Lothar Matthaus'un egale etmesine kadar bu rekoru 32 yıl elinde tuttu. Kendi liginden hiç ayrılmayan Carbajal, kariyerinin büyük bölümünü Leon takımında geçirdi.

Carbajal'ın rekoruna Matthaus'un yanı sıra Rafael Marquez, Andres Guardado (Meksika), Lionel Messi (Arjantin) ve Cristiano Ronaldo (Portekiz) ortak oldu.

ANTONİO CARBAJAL KİMDİR?

Antonio Félix "Tota" Carbajal Rodríguez (d. 7 Haziran 1929, Durango), Meksikalı eski millî futbolcudur. Etkin olduğu dönemde kaleci olarak görev yapan futbolcu, Lothar Matthäus ile birlikte art arda 5 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen iki futbolcudan birisidir.