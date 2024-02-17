ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki!

Antalya spor İstanbul spor canlı yayın linki Sorusu, Antalya spor spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 17 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor – İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki!

ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI

Antalyaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 17 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbulspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalıştı. İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı. Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.