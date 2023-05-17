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Antalya'da Otomobil Çocuğa Çarptı

Antalya'da Otomobil Çocuğa Çarptı

Otomobil Haberleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ç. yönetimindeki 07 LED 15 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, okula giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Barlas H. (11) adlı çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Güvenlik Caddesi Gazipaşa Antalya Otomobil Haberler

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