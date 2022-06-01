Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? 1 Haziran TV8 izle! - Haberler

Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? 1 Haziran TV8 izle!
- Güncelleme:
Ekranların sevilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk bugün 9. yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte yeni bölümü full HD izlemek isteyen izleyiciler Google'da, Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? 1 Haziran TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk full bölüm izle! aratması yapıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk full izle! Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi HD izleme linki var mı?
Annenin Sırrıdır Çocuk, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryoları Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın kaleme aldığı, başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm HD izle! Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümde neler olacak? 1 Haziran TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk full bölüm izle! Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi son bölüm HD izle!
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Çarşamba günleri saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Ekrana geldiği ilk günden itibaren büyük beğeni kazanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. İşte Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 9. bölümün 2. tanıtımı...
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK CANLI İZLE!
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK SON BÖLÜM İZLE!
"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."
"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli…"
İrem Helvacıoğlu : Defne Yılmaz
Engin Öztürk : Sadun Kenan
Olgun Toker : Çınar Yılmaz
Selin Yeninci : Meryem
Ahmet Varlı : Nuh
Sacide Taşaner : Sabriye
Demet Gül : Türkan
Selim Erdoğan : Reha
Birgül Ulusoy : Fidan
Mine Kılıç : Sedef
Zeynep Köse
Gün Akıncı : Arda