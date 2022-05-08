DÜZCE (İHA) - Annelerinden 8 bin kilometre ötede Anneler Günü'nü kutladılar

- Engelli iki çocuk annesini ziyaret eden Ruandalı öğrenciler el öptü, çay servisi yaptı

DÜZCE - İki engelli çocuğuna uzun yıllardır bakan 50 yaşındaki Fatma Arslan'ı, anneler gününde Ruandalı öğrenciler yalnız bırakmadı. Eğitim için Düzce'ye gelen Ruandalı öğrenciler Düzceli annenin elini öpüp çiçek verdi, çay servisi yaptı.

Düzce Üniversitesinde çeşitli fakültelerde eğitim görmek için 3 yıl önce Düzce'ye gelen Ruandalı öğrenciler, anneler gününde kendi annelerinden 8 bin kilometre uzakta Düzceli Fatma Arslan'ın anneler günün kutladı. Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği tarafından yapılan organizasyonda Ruanda'dan gelen öğrenciler, yaklaşık 30 yıldır 1 bedensel engelli ve 1 zihinsel engelli çocuğuna el ayak olmaya çalışan 50 yaşındaki Fatma Arslan'ı ziyaret ederek mutluluk yaşattı. Ziyarette yanlarında getirdikleri çiçekleri Fatma Arslan'ın elini öperek veren öğrenciler, ayrıca anneyle de bir süre sohbet ettiler. Ziyarete gelen misafir öğrenciler için çay demleyen Fatma Arslan'ın çay servisini de yine kendileri yaptı.

Ziyaret ile ilgili olarak konuşan Ruandalı öğrenci Abdülbasri Kananura, "Düzce Üniversitesinde öğrenciyim. İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta okuyorum. Bugün anneler günü bizde Düzce'de arkadaşlarımla birlikte küçük hediyelerimizi alıp bir anneyi ziyaret ettik. Ailelerimiz uzakta olduğu için onların yerine de bir yerde burada hasret giderdik. 3 Yıldır Düzcedeyim. Ailelerimizi çok özledik. Özlemlerimizde günden güne artıyor. Geçtiğimiz yıllarda bende annemin gününü kutşuyordum ama bu sene imkansızlıklar nedeniyle kutlayamadım. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bu vesile i,le bütün annelerin anneler günü kutlu olsun" dedi.

Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Yıldız ise; "İki özel evladına bakan ve yaklaşık 25-30 senedir onlarla hemhal olan onların bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve bundan da gocunmayan bir annemizi ziyarete geldik. Ziyarete de Ruandalı, memleketlerinden 8 bin kilometre uzakta olan ve Düzce Üniversitesinde okuyan, yaklaşık 3 yıldır annelerini göremeyen kardeşlerimiz ile birlikte buradayız. Bu anlamlı güne farklı bir anlam katmak istedik. Hem Ruandalı kardeşlerimizin uzaktaki annelerinin hem de diğer bütün annelerin gününü kutluyorum" diye konuştu.

Ruandalı öğrencilerin anneler günün kutladığı Fatma Arslan ise; "Onları tanımaktan dolayı mutlu oldum. Ziyaretleri beni mutlu etti. Onlarında anneler günü kutlu olsun" dedi.

Öğrenciler daha sonra hep birlikte bütün annelerin anneler gününÜ kutladı.