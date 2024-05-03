Ankara metro çalışıyor mu? 3 Mayıs Cuma Ankara metrolar açık mı, hangi metrolar açık?

Ankara metro çalışıyor mu? Sorusu, yağışlar nedeniyle gündeme geldi. Ankara'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ve yol çökmeleri neticesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak toplu taşıma hizmetlerinde bazı sorunlar yaşandı. Peki, Ankara metro çalışıyor mu? 3 Mayıs Cuma Ankara metrolar açık mı, hangi metrolar açık?

ANKARA METRO ÇALIŞIYOR MU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada"Ankara'da yaşanan yoğun sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle Ankara Metrosu'nun bazı bölümlerinde hizmet aksamaları meydana gelmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır. Metro hizmetimiz seferlerine başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." Denildi. Buna göre 3 Mayıs Cuma Ankara metrolar açıktır ve çalışmaktadır.