5 Aralık tarihinde İstanbul'da 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. İstanbul halkı arasında deprem olduğu konuşulurken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri araştırılıyor. Peki, Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? İşte detaylar...

Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?

İstanbul'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Depremden saniyeler önce ise Android cihazlara deprem uyarısı geldi. Peki, Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? Detaylar haberimizde...

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL YAPILIR, AÇILIR?

Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Güvenlik ve acil durumAcil Yardım'a dokunun.

Sağ altta Kurulumu başlat'a dokunun.

Yardıma ihtiyacınız olursa telefonunuz acil durum işlemlerini başlatabilir.

Acil durum hizmetleri numaranızı ayarlamak için Başlat'a dokunun.

Yerel acil durum numarasını değiştirmeniz gerekiyorsa Numarayı değiştir'e dokunun.

Doğru yerel numarayı ayarladıktan sonra İleri'ye dokunun.

Konum bilgilerinizi acil durumda iletişime geçilecek kişilerinizle paylaşmak ve onlara güncelleme göndermek için Kurulumu başlatKur'a dokunun.

Kişi ekle'ye dokunun, acil durumda bilgi paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin.

Acil Yardım'ın acil durumda iletişime geçilecek kişinizle hangi bilgileri paylaşacağını seçin.

Sonraki seçeneğine dokunun.

Acil durumlarda konumunuzu paylaşmak için Kişisel Güvenlik uygulamasının uygulamayı kullanırken konumunuza erişmesine izin vermeniz gerekir.

İleriUygulamayı kullanırken'e dokunun.

Acil Yardım özelliğinin, telefonunuzun diğer özelliklerini kullanmaya devam ederken acil durum kaydı başlatmasını sağlamak için aşağı kaydırıp Kurulumu başlat'a dokunun.

Acil durum videosu çekmek istiyorsanız EtkinleştirUygulamayı kullanırken'e dokunun.

Videonuz cihazınıza yedeklendikten sonra acil durumda iletişime geçilecek kişilerinizle otomatik olarak paylaşılabilir. Yedeklendikten sonra otomatik olarak paylaşİleri'yi seçin.

Acil Yardım işlemlerini başlatmak için seçeneklerden birini belirleyin:

İşlemleri başlatmak için dokunup basılı tut'u seçin.

İşlemleri geri sayımdan hemen sonra başlat'ı seçin.Bu seçenekle alarm çalmasını istiyorsanız Alarm sesi çal'ı etkinleştirin.

Bitti'ye dokunun.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Google Deprem Uyarı Sistemi'ni etkinleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz (Bu adımlar Android işletim sistemli cihazlar için geçerlidir):

Ayarlar:

- Cihazınızın ana ekranından "Ayarlar" uygulamasını açın.

Konum Ayarları:

- "Konum" veya "Konum Hizmetleri" seçeneğine gidin.

Gelişmiş:

- "Gelişmiş" veya "Ek Ayarlar" gibi bir seçenek bulun ve bu seçeneği açın.

Deprem Uyarıları:

- Burada "Deprem Uyarıları" veya benzer bir seçenek arayın.

Etkinleştirme:

- "Deprem Uyarıları" seçeneğini bulduktan sonra, bu özelliği etkinleştirin.

Bu adımlar cihazınıza göre değişebilir ve belirttiğim adımlar tam olarak cihazınızın sürümüne ve kullanıcı arayüzüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer bu adımlar sizin cihazınız için geçerli değilse, cihazınızın kullanım kılavuzunu veya üreticinin destek kaynaklarını kontrol etmek faydalı olacaktır.