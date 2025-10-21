Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? 21 Ekim canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları, 2025 yılının Ekim ayında yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmelere sahne oluyor. Haftaya tarihi zirvelerle başlayan altın piyasası, 21 Ekim'de öğleden sonra yaşanan sert satışlarla birlikte yön değiştirdi. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında önemli düşüşler kaydedildi. Ons altındaki geri çekilme, küresel piyasalardaki risk iştahının artması ve kâr realizasyonları, altın yatırımcısını yeniden "bekle-gör" pozisyonuna geçirdi. Peki, altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatı ne kadar? 21 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

2025 yılının Ekim ayına hızlı bir yükselişle başlayan altın piyasası, 21 Ekim itibarıyla sert bir geri çekilme yaşadı. Yatırımcıları şaşırtan bu yön değişimi, özellikle gün içinde yaşanan sert satışlarla daha da belirgin hale geldi. Peki, altın fiyatlarındaki bu düşüşün arkasında hangi faktörler var?

KÂR SATIŞLARI VE ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatlarının düşüşünde ilk akla gelen neden, ons altındaki düzeltme hareketi oldu. Bu ayın başlarında %12'yi aşan bir değer kazanan ons altın, 4381 dolar seviyesini test ettikten sonra sert şekilde geriledi. Teknik analiz uzmanlarına göre bu düşüş, yatırımcıların yoğun kâr realizasyonuna yönelmesiyle tetiklendi.

ABD PİYASALARINDAKİ TOPARLANMA ALTINI BASKILADI

Güvenli liman talebi, genellikle küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasıyla güçlenir. Ancak son günlerde ABD borsalarında, özellikle bankacılık sektörü hisselerinde görülen toparlanma, altına olan ilgiyi bir miktar azalttı. Bu durum, altının cazibesini kısa vadeli olarak gölgeledi.

DOLAR/TL STABİL, DÜŞÜŞ ONS KAYNAKLI

Dolar/TL kuru 38.50 seviyesinde istikrarını korurken, gram altındaki düşüşün ana nedeni yurt içi kurdan ziyade uluslararası piyasalarda yaşanan ons gerilemesi oldu. Yani TL'deki bir zayıflamadan değil, dolar bazlı altın fiyatlarının düşmesinden söz ediyoruz.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın yatırımcısının en çok sorduğu sorulardan biri de bu: Düşüş kalıcı mı, yoksa geçici bir düzeltme mi? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı, birkaç teknik ve temel göstergeye bağlı.

4200 DOLAR DESTEĞİ KRİTİK

Teknik analiz açısından 4200 dolar seviyesi ons altın için önemli bir destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, 4000 dolar bandına kadar yeni bir düşüş dalgası gündeme gelebilir. Ancak bu senaryo, sadece küresel piyasalardaki risk iştahının artması ve jeopolitik risklerin azalması durumunda mümkün olabilir.

JEOPOLİTİK RİSKLER YENİDEN TETİKLEYİCİ OLABİLİR

Orta Doğu, Ukrayna ve Asya Pasifik'teki gerilimler, kısa vadede yeniden güvenli liman talebini artırabilir. Bu nedenle analistler, altındaki düşüşün uzun soluklu olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

21 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

21 Ekim 2025 tarihinde altın piyasası, sabah saatlerinde rekor seviyelere ulaşsa da, öğleden sonra başlayan sert satışlarla yön değiştirdi. Canlı fiyatlar şu şekilde:

Gram altın (serbest piyasa): 5833 TL alış, 5835 TL satış

Çeyrek altın: 9760 TL

Yarım altın: 18.250 TL

Tam altın: 36.500 TL

Cumhuriyet altını: 37.500 TL

Sabah saatlerinde 6200 TL'yi aşan gram altın, gün içinde yaklaşık 400 TL'lik değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, yatırımcılar için kısa vadede şaşırtıcı bir geri çekilme olarak kayıtlara geçti.

21 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

21 Ekim itibarıyla gram altın serbest piyasada 5833 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, günün zirvesi olan 6200 TL'nin oldukça altında.

22 AYAR VE 24 AYARDAKİ FARKLILIKLAR

22 ayar gram altın: 5670 TL

24 ayar gram altın: 5850 TL

Burada dikkat edilmesi gereken, kuyumcu ve Kapalıçarşı fiyatlarının zaman zaman serbest piyasa fiyatlarından farklılık göstermesidir. Aynı zamanda ayar farkı da yatırımcının alım kararını etkileyen önemli bir faktördür.

21 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Günün en çok takip edilen ürünlerinden biri olan çeyrek altın, 21 Ekim'de 9760 TL seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde 10.162 TL'ye kadar çıkan çeyrek altın, gün içinde %4'ün üzerinde değer kaybetti.

21 EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı da benzer bir seyir izledi. 21 Ekim'de sabah saatlerinde 19.520 TL seviyesinde işlem gören yarım altın, gün sonunda 18.250 TL'ye kadar geriledi.

Yarım altın fiyatındaki bu düşüş, hem ons altındaki düzeltme hem de piyasalarda yaşanan ani yön değişimlerinin etkisiyle gerçekleşti. Bu seviyeler, kısa vadeli alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir.

21 EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın yatırımcılarının yakından takip ettiği fiyatlar da 21 Ekim'de ciddi bir düşüş gösterdi. Sabah 39.040 TL seviyelerine kadar çıkan tam altın, öğleden sonra gelen satış dalgasıyla 36.500 TL'ye kadar çekildi.