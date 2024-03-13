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Ali Demirçalı kimdir? CHP Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı kaç yaşında, nereli?

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Ali Demirçalı kimdir? CHP Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı kaç yaşında, nereli? CHP Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Ali Demirçalı, kaç yaşında ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı ise Ali Demirçalı. Ali Demirçalı kimdir? Ali Demirçalı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ DEMİRÇALI KİMDİR?

Ali Demirçalı, 1 Nisan 1965'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğmuştur. Babası Memet, annesi ise Nesli'dir. İş hayatına lise mezunu olarak başlayan Ali Demirçalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden ayrılarak bir dizi şirketin kurucu ortağı olmuştur. Ara İnş. Ltd. Şirketi, A.F.D. Yapı Ltd. Şirketi, Asal Yapı Ltd. Şirketi ve Astay İnşaat Turizm Sanayi Ltd. Şirketi gibi önemli firmalarda görev yapmıştır. Aynı zamanda Adana Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu Haysiyet Kurulu Üyeliği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Ali Demirçalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Demirçalı Yüreğir Adana Gündem Yaşam Politika Haberler

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